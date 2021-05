Milan, Lo Monaco: “La Champions League toglie scuse a Donnarumma”

Il Milan è pronto a salutare Donnarumma, ma Lo Monaco spiega come il portiere abbia poche scuse per giustificare il suo addio.

Il futuro della porta del Milan potrebbe non essere Gianluigi Donnarumma. È molto probabile che il portiere classe 1999 non rinnovi il proprio contratto. Al suo posto, sta arrivando Mike Maignan, francese classe 1995 del LOSC. Di questo ha parlato Pietro Lo Monaco, dirigente, ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: "La Champions League del Milan leva a Donnarumma un'altra scusa: la proposta importante c'è, lui ha sempre manifestato affetto e detto di voler rimanere. Non può essere un procuratore a dover decidere il destino di Donnarumma. Quando poi leggo le percentuali che chiede l'agente mi si drizzano i capelli in testa. Bene fa il Milan a essere fermo e deciso. Se non accetta la proposta giusto che vada via".