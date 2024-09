Milan, ora gli esami più difficili: prima il Liverpool e poi il temuto derby

...poi il temuto derby

Subito dopo il big match europeo arriverà il momento del tanto temuto derby contro l'Inter. I numeri, inutile anche ripeterli, sono tutti dalla parte dei nerazzurri. Simone Inzaghi ha plasmato una squadra collaudata e in grado di giocare anche a chiusi. L'Inter si sta riconfermando come la migliore del campionato ma il Milan vuole rompere una striscia davvero negativa. I rossoneri non vincono un derby dal 3 settembre del 2022 e, di lì in poi, il bilancio è a dir poco spietato: 6 stracittadine giocate, 15 gol subiti e solo 2 le reti realizzate.