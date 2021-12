Milan-Liverpool, Ibrahimovic non incide: fallito l’aggancio a Totti

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prova di Zlatan Ibrahimovic in Milan-Liverpool, gara terminata 2 a1 a favore degli inglesi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla prova di Zlatan Ibrahimovic in Milan-Liverpool. La gara è terminata 2 a 1 a favore degli inglesi. E' stata l'ultima partita di Ibra in Champions League? Non è detto, visto che potrebbe rinnovare per un altro anno, ma di sicuro il Milan si aspettava qualcosa in più da parte del suo fuoriclasse.