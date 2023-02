Milan, un solo cambio nella lista Champions: escluso Ibrahimovic

Il Milan ha reso nota la lista Champions, in cui figura un solo cambio rispetto alla precedente e spicca l'assenza di Zlatan Ibrahimovic

I tifosi rossoneri l'avevano tanto attesa e alla fine a pochi minuti dalla mezzanotte tra il 2 e il 3 febbraio è finalmente arrivata. Il Milan ha reso nota la lista Champions League per la prossima partita contro il Tottenham e in essa figurano due dati importanti. Zlatan Ibrahimovic non è presente, mentre Malick Thiaw prende il posto di Sergino Dest. Di seguito l'elenco completo.