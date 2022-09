Milan, presentata alla UEFA la lista B per la Champions League 22/23

Come ravvisabile dal sito ufficiale della Uefa, il Milan ha diramato la lista b per la Champions League 2022/23

Oggi il Milan scenderà in campo contro il Salisburgo per il match valido per la prima giornata di Champions League 2022/23. Nel merito di questa competizione, il club rossonero ha recentemente comunicato alla UEFA la propria lista B. Questi i nominativi presentati dai rossoneri.