Milan-Lille, il precedente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quasi tutto pronto per Milan-Lille, match valido per il terzo turno del girone H di Europa League. La squadra di Stefano Pioli vuole conservare il primo posto in classifica dall’assalto dei francesi, che occupano la seconda posizione. Le due squadre si incontreranno per la prima volta dalla Champions League 2006-07; il Lille ha pareggiato (0-0) contro i rossoneri in Francia, prima di vincere 2-0 in Italia.

ECCO TUTTE LE CURIOSITA’ SUL MATCH DI QUESTA SERA >>>