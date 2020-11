Milan-Lille, striscia positiva interrotta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una battuta d’arresto che fa perdere il primo posto del girone H di Europa League al Milan. Un grande Lille supera i rossoneri per 3-1 e si porta al primo posto in classifica. Una sconfitta che interrompe la striscia positiva di 24 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni: il bilancio finale parla di 19 vittorie e 5 pareggi.

