Milan-Lille, Pioli: “Domani non è decisiva. Ci saranno delle rotazioni”

Milan-Lille, Pioli presenta il match

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Alla vigilia di Milan-Lille, terza gara del girone di Europa League, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni alla domanda se ci saranno o meno cambi per la sfida di domani sera a San Siro: “Sì, credo che sarà importante l’allenamento di oggi e credo ci saranno delle rotazioni. Abbiamo bisogno di energie e freschezza. Non sarà una gara decisiva per il passaggio del turno, ma comunque importante”.

