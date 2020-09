Milan, l’ex tecnico Fatih Terim compie 67 anni: tantissimi auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi, 4 settembre, ricorre il compleanno di un ex allenatore, fra le altre, anche del Milan. Si tratta del turco Fatih Terim, che spegne 67 candeline.

Terim alla guida dei rossoneri per 13 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) fra campionato e Coppa Uefa nella stagione 2001/2002, venne esonerato nel mese di novembre per far posto a Carlo Ancelotti. I risultati altalenanti che stava ottenendo la squadra, non convincevano in pieno la dirigenza del Milan, che allora decise di allontanare Terim. Con l’arrivo di Ancelotti, il Milan poi aprì il ciclo vincente che noi tutti ricordiamo.

