Milan, l’ex rossonero Carlos Bacca compie 34 anni: tanti auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda Carlos Bacca, l’occasione è il suo 34esimo compleanno.

Bacca in carriera, ha vestito la maglia rossonera per 2 stagione collezionando in totale 77 presenze, 34 gol e 8 assist. Nonostante il discreto rendimento, l’attaccante colombiano non entrò mai appieno nei cuori di tifosi del Milan. Chiusa l’esperienza con il club di via Aldo Rossi, Bacca si trasferì al Villarreal, club in cui gioca ancora oggi. La nostra redazione porge a Bacca i migliori auguri.

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>