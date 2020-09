Milan, l’ex portiere Carlo Cudicini compie 47 anni: tanti auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Cudicini, figlio di Fabio Cudicini, compie oggi 47 anni.

Nato a Milano il 6 settembre 1973, Carlo Cudicini ha disputato le giovanili con il Milan, giocando anche in prima squadra per 3 partite di cui una in Coppa Italia e 2 in Coppa Campioni. Le migliori annate, Cudicini le ha vissute in Inghilterra con il Chelsea dove ha militato dal 1999 al 2009 disputando con i ‘Blues’ 216 partite. Attualmente è rimasto all’interno del Chelsea come ambasciatore e osservatore. La redazione di PianetaMilan augura a Carlo Cudicini di passare un buon compleanno.

