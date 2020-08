ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giampaolo Pazzini compie oggi 36 anni. L’attuale attaccante del Verona, ha giocato con il Milan per 3 anni dall’agosto 2012 fino a giugno 2015. Arrivato in rossonero nell’operazione che ha portato Antonio Cassano all’Inter, Pazzini ha totalizzato con il Diavolo 86 partite mettendo a segno 24 gol. A lui oggi, vanno i migliori auguri per un felice compleanno.

