Milan, l’ex Allegri potrebbe presto tornare in panchina

Allegri pronto a ripartire dallo Shakhtar Donetsk

Sono ormai due anni che uno degli allenatori italiani di maggior talento non si siede su una panchina e stiamo ovviamente parlando di Massimiliano Allegri. Il livornese ex Milan, però, secondo matchtv.ru, adesso sarebbe in trattative con lo Shakhtar Donetsk. Le parti sono ancora lontane dalla firma di un accordo, ma se accadrà, l'allenatore guiderà il club a partire dalla prossima estate. Lo riferisce il giornalista Oleg Yashchuk sul suo Instagram. Ora lo Shakhtar è allenato da Luis Castro, ma il contratto con il portoghese scade a giugno. Allegri è stato già accostato al Real Madrid, al Marsiglia, al Chelsea e alla Roma, ma per ora nulla di concreto.