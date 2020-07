Milan, l’evoluzione di Rebic: da quasi fuori rosa a imprescindibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un girone fa (era il 6 gennaio 2020), Ante Rebic, nel match di andata contro la Sampdoria non veniva convocato e si trovava ai margini della rosa del Milan. Ufficialmente, quella non convocazione era stata fatta passare come lombalgia, ma sotto sotto le motivazioni erano altre. Il croato era sulla lista dei partenti dato che nel mese di dicembre 2019 non aveva disputato nemmeno un minuto: 4 match, 4 panchine per l’intera partita. Ma da li a pochi giorni, le cose sarebbero iniziate a cambiare in bene.

Rebic a suon di buone prestazioni e gol ha trovato la titolarità in questo Milan, e favorito dal cambio di modulo, è diventato praticamente insostituibile. Da metà gennaio in avanti per l’attaccante classe 1993 sono arrivati 12 gol e 3 assist fra Serie A e Coppa Italia. Nemmeno la pausa per il Coronavirus ha interrotto la regolarità di marcature di Rebic. Ora quello che resta da valutare è il futuro.

INTRECCI DI MERCATO

L’intesa trovata in questi mesi fra Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, è ottima, ed è anche per questo motivo che la dirigenza del Milan, sta lavorando per trattenerli entrambi in vista della prossima stagione. Se per lo svedese c’è da risolvere la questione contratto, per il croato i problemi sono ben diversi. Il Milan infatti deve andare a trattare il riscatto con l’Eintracht Francoforte, club tedesco proprietario del cartellino del giocatore. Rebic, sulla carta, ha ancora un anno di prestito al Diavolo, ma i rossoneri, vogliono a tutti i costi acquisire a titolo definitivo il calciatore già in questa estate. Il motivo è perché Rebic sembra avere ancora ampi margini di miglioramento e che dunque il suo valore possa crescere ancora. La cifra che attualmente la dirigenza di via Aldo Rossi vuole spendere per il riscatto è di 25 milioni, ma i tedeschi ne chiedono 35. Siccome fra i due club c’è di mezzo anche André Silva, la trattativa è ingarbugliata. Il futuro è ancora da scrivere per Rebic, ma ciò che è certo, è che in un girone è passato da oggetto misterioso a imprescindibile.

