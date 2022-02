Milan, la lettera del piccolo Leonardo a Tonali: “Sei un esempio”

Abbiamo ricevuto una bellissima lettera di Leonardo, tifoso del Milan di 10 anni che ha come idolo Sandro Tonali. Ecco la sua storia

E poi diteci che è solo un gioco. Questa è passione pura, un attaccamento alla maglia che ti assale da piccolo e non ti abbandona mai. La storia di Leonardo è bellissima e vale la pena raccontarla. Suo papà ha fatto recapitare alla nostra redazione la lettera di un figlio che sicuramente lo avrà reso tanto orgoglioso. Un compito a scuola trasformato in un appello bellissimo all'idolo Sandro Tonali. Chi non è cresciuto cercando di imitare in tutto e per tutto il proprio giocatore preferito? Ecco, per Leonardo quello è Tonali. A lui si ispira quando si muove a centrocampo e magari esulta anche come lui ad ogni gol segnato. Pubblichiamo dunque la sua lettera, sperando che il suo sogno di incontrare il numero 8 rossonero si possa realizzare nel giorno del suo compleanno (30 marzo). Ma anche una semplice risposta del buon Sandro sarebbe una bella storia.