Milan-Lemine Almenno – Assenti Giroud, Kjaer e Caldara: i motivi

Al test amichevole del Milan contro il Lemine Almenno non hanno partecipato Olivier Giroud, Simon Kjaer e Mattia Caldara: i motivi

Carmelo Barillà

Il Milan ha effettuato un test amichevole, più che altro un allenamento congiunto, con il Lemine Almenno, formazione dell'Eccellenza lombarda. Un 3-0 per la squadra di Pioli nei tre tempi da venti minuti disputati. Molti gli assenti, tra cui tanti nazionali ma non solo. Non hanno preso parte alla sgambata Olivier Giroud, Simon Kjaer e Mattia Caldara. Presto detti i motivi.

Olivier Giroud è in permesso, già concordato da tempo con la società. Il francese è atteso a Milanello nei prossimi giorni. Simon Kjaer, invece, sta proseguendo nel programma stabilito per il pieno recupero dopo il lungo infortunio occorsogli nella scorsa stagione. Il danese non prenderà partenemmeno all'amichevole di sabato 16 luglio a Colonia contro i padroni di casa. Pioli e il Milan contano di riaverlo al massimo per la gara d'esordio in campionato contro l'Udinese del 13 agosto.

Motivi di calciomercato, invece, dietro l'assenza di Mattia Caldara. Come raccontiamo ormai da diversi giorni, il difensore sta per trasferirsi allo Spezia. Anzi, l'amichevole contro il Lemine Almenno è stata proprio l'occasione per salutare tutti: compagni e staff. Caldara è atteso a breve in Liguria. Operazione definita in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.