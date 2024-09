Venerdì 27 settembre ci sarà Milan-Lecce. Partita più che speciale per Ante Rebic, da poco giocatore salentino e grande ex rossonero

Venerdì 27 settembre Ante Rebic tornerà a San Siro, stavolta da avversario. Dopo aver lasciato il Milan nel 2021, il croato è approdato al Lecce nell'ultima sessione di mercato e si prepara ad affrontare la sua ex squadra. Il ritorno nello stadio che lo ha visto protagonista sarà carico di emozioni, soprattutto per un giocatore che ha vissuto serate memorabili in rossonero.