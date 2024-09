Milan, Fonseca: “Lontani da ciò che ho in mente. Bisogna avere continuità”

Il derby vinto contro l'Inter ha offerto a Paulo Fonseca e ai tifosi del Milan alcuni giorni di serenità. I rossoneri hanno ritrovato fiducia e, grazie anche ai risultati delle altre squadre, le posizioni di vertice della classifica sono ormai a portata di mano, nonostante un avvio di stagione complicato. In conferenza stampa Fonseca ha dichiarato: "È molto importante la prossima partita. Dobbiamo confermare che siamo in crescita . Penso che la vittoria assume importanza se vinciamo col Lecce e confermiamo che stiamo migliorando".

Parola d'ordine: continuità

Sulla formazione e il possibile turnover: "Dobbiamo avere continuità e per averla se possiamo dobbiamo far giocare la stessa squadra. Mi piace fare turnover. Anche perché ho fiducia in tutti. Però dobbiamo capire i momenti. Penso che ora non sia il momento di cambiare troppo. Ora non siamo la squadra che penso che possiamo essere e quindi è più difficile cambiare. Siamo ancora lontani da ciò che ho in mente, ma stiamo crescendo".