Milan, Fonseca: “Chi era arrabbiato con me, oggi mi batte le mani”

Le parole del tecnico

Prima era sull'orlo dell'esonero e ora è un genio: "Me lo aspettavo, i portoghesi sono uguali. A volte quando non stiamo bene non vogliamo leggere niente, ma quando vinciamo è diverso. Però per me non è cambiato. Non ho guardato niente. Dobbiamo continuare a lavorare, a imparare e migliorare, è la cosa più importante per me. Un giorno quando ero in Portogallo, sono uscito dallo stadio e mio figlio mi diceva che i tifosi erano arrabbiati con me. Ho detto la stessa cosa: chi era arrabbiato il giorno dopo avrebbe battuto le mani. Il calcio è così, è emozione. Essere tifosi è essere questo, non è essere equilibrati. Io devo essere equilibrato perché sono allenatore, però capisco l'irrazionalità perché è l'amore dei tifosi e non ho sentimenti negativi per chi non era con me e ora lo è".