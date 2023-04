Milan-Lecce 2-0, Leao si accende e sigla la doppietta | News

Dopo il gol segnato nel corso del primo tempo con un colpo di testa su cross di Tonali, Rafael Leao segna la sua personale doppietta in Milan-Lecce, portando il Diavolo avanti di due reti. Questa volta si rende protagonista di una delle sue solite sgasate e poi ha concluso verso la porta superando ancora una volta Falcone. Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>