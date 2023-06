Milan, Leao si lega fino al 2028: gli scatti del rinnovo (FOTO)

L'attesa è durata parecchio, soprattutto per quanto riguarda i tifosi rossoneri, ma alla fine, nella giornata di oggi è arrivata la firma sul rinnovo e l'ufficialità del prolungamento di Rafael Leao con il Milan fino al 2028. Un rapporto che si allunga ancora di 5 anni, come volevano tutte le parti in causa, sia il Diavolo, sia il giocatore portoghese.