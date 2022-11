Milan, un Leao formato Mondiale: Rafa sempre più decisivo

L'esterno del Milan Rafael Leao sta pian piano diventando sempre più decisivo, non solo in Italia, ma anche in campo internazionale

Rafael Leao ha sfruttato al massimo la possibilità con il suo Portogallo . Contro il Ghana entra al 77' al posto di Ruben Neves . Sul punteggio di 2-1 scatta e viene trovato benissimo da Bruno Fernandes . Piattone destro che si insacca alle spalle di Ati-Zigi . Tre minuti per bagnare al meglio il suo debutto ai Mondiali . Una rete che a fine partita si rileverà decisiva per i tre punti portoghesi. Con tutte le assenze, Leao potrebbe presto entrare nelle rotazioni da titolare di Fernando Santos , che nella prima gli ha preferito Joao Felix . Un gol che non è solo importante per il Portogallo , ma potrebbe esserlo anche per il Milan .

Al rientro dalla sosta, i rossoneri potrebbero trovare un Rafael Leao ulteriormente cresciuto e migliorato. Un'esperienza del genere ti forma come calciatore, specialmente ad una giovane età. Se dovesse continuare così, potrebbe acquisire maggiore fiducia in sé stesso diventando ancora più fondamentale per Stefano Pioli. Una spedizione Mondiale ricca di gol e buone giocate, potrebbe aiutare Leao a completare un pacchetto che già ora è ottimo. Certo, ci sarebbero anche dei lati economici: il valore sul calciomercato potrebbe ulteriormente salire così come potrebbero aumentare le pretendenti. Un Rafael Leao Mondiale, in grado di incidere nelle partite non sono in Italia, ma anche in campo internazionale. Forse quel tassello che manca per rendere il portoghese davvero un giocatore completo.