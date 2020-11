Rafael Leao sul suo momento al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao, interpellato da Max Brigante durante From Milan With Love: Next Gen (l’evento è in diretta sui social rossoneri), ha parlato del suo momento e della crescita negli ultimi mesi: “Ho la fiducia dei miei compagni, dell’allenatore, questa è la cosa più importante, poi cerco di aiutare la mia squadra col mio talento e di dare sempre il massimo”.

