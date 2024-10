Milan, Gran Galà del Calcio: si può votare il miglior gol, c’è anche Leao

Dopo il grande successo del 2023, il Gran Galà del Calcio AIC ritorna per celebrare le eccellenze del calcio italiano, sia maschile che femminile. Questo esclusivo evento si terrà lunedì 2 dicembre , con la consueta cerimonia di premiazione per i riconoscimenti della scorsa stagione di Serie A. L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno , in collaborazione con l'agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini ,

I tifosi voteranno il gol migliore

Anche per il 2024 è stata confermata la suggestiva location del Superstudio Maxi, uno spazio di 10.000 metri quadrati situato a pochi passi dai Navigli di Milano, che accoglierà tutti i protagonisti della dodicesima edizione del Galà. In attesa di conoscere i premiati, a dare il via all'evento sarà ancora una volta “Vota il Gol”, il sondaggio che eleggerà il gol più spettacolare della stagione 2023-24, sia per il calcio maschile che femminile. A differenza degli altri riconoscimenti, che si basano sui voti dei calciatori e delle calciatrici, questo premio sarà assegnato in base alle preferenze dei tifosi, invitati a votare sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una selezione di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile, tutti scelti con attenzione dalla rinomata redazione sportiva della Rivista Undici, media partner dell'evento.