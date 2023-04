Milan, Leao raggiunge Cristiano Ronaldo in una particolare statistica

Grazie alla rete segnata contro il Lecce, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha raggiunto una vecchia conoscenza della Serie A, come Cristiano Ronaldo, in una particolare statistica. L'esterno rossonero, come riferito da Opta, è il secondo giocatore portoghese ad aver segnato più di 10 gol in due stagioni consecutive nel massimo campionato. Il fenomeno ex Juventus ne aveva siglati 21, 31 e 29 dal 2018 al 2020.