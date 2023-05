Milan, buone notizie per Leao: si è allenato a Milanello in mattinata | News

Nell'ultima uscita, il Milan non ha potuto contare su Rafael Leao, uscito nel corso del match contro la Lazio a seguito di un'elongazione. Nella giornata odierna sono però arrivate delle notizie positive in merito. Secondo quanto riportato da 'DAZN', infatti, il portoghese si è allenato questa mattina a Milanello per essere a disposizione di Stefano Pioli per il ritorno della semifinale di Champions League. Ecco come e dove vedere Spezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>