Milan, le ultime in vista del derby: ci saranno Gabbia e Thiaw? Ecco la risposta

Come riportato da Gianluca Di Marzio, arrivano le ultime sul Milan in vista del derby contro l'Inter. I rossoneri di Sergio Conceicao preparano la delicata stracittadina con i nerazzurri ma, dall'ultimo allenamento, non sembrano giungere buone notizie. In un momento critico della stagione del Diavolo, il tecnico portoghese sarà costretto a fare a meno di due importanti pedine.