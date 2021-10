Milan, le nuove sfide di Elliott: pronti 100 milioni per aprire un ciclo

Oggi, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, verrà approvato il bilancio in casa Milan. Il passivo è sceso sotto i cento milioni (96,4): un ottimo risultato se consideriamo da dove si è partiti. Il progetto di ristrutturazione del Diavolo va avanti senza sosta. L'obiettivo è sempre lo stesso, cioè quello di riportare il Milan ai massimi livelli, tenendo i conti in ordine. Elliott ha già investito tanto e continuerà a farlo: sono pronti 100 milioni per aprire un ciclo.