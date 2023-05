Milan-Lazio, a San Siro attesi oltre 72 mila spettatori | PM NEWS

Per Milan-Lazio, match in programma a 'San Siro' alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, sono attesi oltre 72 mila spettatori

Nonostante gli ultimi risultati altalenanti, il Milan deve ancora inseguire un duplice obiettivo in stagione, ossia conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League e provare a raggiungere la finale della massima competizione europea quest'anno. Il primo passo sarà rappresentato dal match contro la Lazio, in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in tale occasione a 'San Siro' sarebbero attesi oltre 72 mila spettatori per spingere la squadra.