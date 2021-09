Milan-Lazio, Pioli: “Vincere dà morale, ma bisogna rimanere umili”

Domani si giocherà Milan-Lazio e oggi ha parlato in conferenza stampa Pioli. Ecco le sue parole su come affrontare i big match.

Tre partite importanti, di cui la prima è Milan-Lazio di domani, terza giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli traccia la strada da seguire mentalmente per affrontare il tutto al meglio della condizione fisica e soprattutto mentale. Interrogato su come affrontare i big match e su come i risultati possono influire in un modo o nell'altro, ha risposto così: "Le vittorie ti danno condizione, morale. Ma sono gli atteggiamenti che devono essere mantenuti nel corso della gara. È la disponibilità, il sacrificio, la corsa in più che possano essere sempre decisive. Vincere fa bene ma bisogna rimare sempre molto umili, consapevoli di quanto dobbiamo mettere nella partita".