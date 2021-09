Milan-Lazio, Pioli su Pellegri: “Sta lavorando bene”

Domani si gioca Milan-Lazio e potrebbe essere presente Pellegri, di cui ha parlato Pioli in conferenza. Ecco le sue parole.

Domani si gioca Milan-Lazio, terza giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 dovrebbe essere convocato per la prima volta dal suo arrivo in rossonero e potrebbe avere un po' di spazio a partita in corso, vista la situazione un po' difficile in attacco per il Milan. Quando è arrivato non stava benissimo, ma ha lavorato e ora sembra praticamente pronto. Di questo, come detto, ha parlato Pioli oggi in conferenza. Ecco le sue dichiarazioni, brevi, ma chiare su di lui: "Sta lavorando bene. Credo che possa essere convocato per domani".