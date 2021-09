Milan-Lazio, Pioli su Messias: “Deve recuperare, poi avrà occasioni”

Oggi Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio e ha affrontato anche il tema Messias. Ecco le sue parole.

Domani si gioca Milan-Lazio, terza giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, anche di Messias. Il nuovo acquisto brasiliano è arrivato nelle ultime ore di mercato e quindi non è ancora pronto per giocare. È in ritardo nella preparazione e Pioli non l'ha nascosto, ma una volta che sarà del tutto in condizione potrebbe avere anche più spazio del previsto. Ecco le parole di Pioli a riguardo: "È molto disponibile e intelligente. Credo che possa giocare sicuramente a destra, ha gamba e uno contro uno. Credo che possa fare bene anche da trequarti. Ora deve recuperare la condizione, poi avrà le sue occasioni".