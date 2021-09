Milan-Lazio, Pioli prova Tonali-Kessie in mezzo. Ballottaggio Ibra-Rebic

Arrivano le prime indicazioni di formazione di Stefano Pioli per Milan-Lazio. Provati Kessie e Tonali in mezzo, ballottaggio in attacco

Renato Panno

Mancano due giorni al fischio d'inizio di Milan-Lazio, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Arrivano le prime indicazioni di formazioni dal Milanello: i dubbi principali riguardano le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, entrambi reduci dai rispettivi infortuni. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Stefano Pioli ha provato l'ivoriano in mezzo al campo insieme a Sandro Tonali. C'è qualche dubbio in più in attacco, dove Ibra è stato alternato ad Ante Rebic: resta dunque vivo il ballottaggio. La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo