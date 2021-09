Milan-Lazio, Pioli: “Ecco cosa serve per lottare fino alla fine in campionato”

Domani si giocherà Milan-Lazio e oggi Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni sulle motivazioni stagionali.

Mancano circa 24 ore a Milan-Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Come di consueto, l'allenatore rossonero alla vigilia della partita ha risposto alle domande dei giornalisti e analizzato la sfida. Ma non solo. Interrogato su cosa possa portare motivazioni extra e su un possibile Scudetto ha risposto così: "Cosa ho messo nello spogliatoio? Sono cose che rimangono dentro Milanello. Vedere lavorare i miei giocatori mi riempie di soddisfazione. Noi abbiamo avuto per più di metà stagione un rendimento continuo, poi dopo siamo calati, soprattutto dal punto di vista della qualità. Adesso dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione: continuo a pensare che le sette sorelle siano tutte molto forti. Mi aspetto un campionato equilibrato. Credo che la differenza la si faccia con i punti con le altre, non tanto con le altre big. Toccherà a me fare le scelte e a tenere alte le prestazioni della squadra. Dobbiamo essere molto continui se vogliamo provare a essere competitivi per tutta la stagione". Per tutte le notizie più importanti della giornata di oggi, clicca qui >>>