Milan-Lazio, Pellegri: gol in Serie A solo contro le squadre di Roma / News

Stefano Pioli ha deciso di convocare Pietro Pellegri in occasione di Milan-Lazio. C'è una curiosità che riguarda l'attaccante classe 2001 e i suoi gol segnati in Serie A.

Le tre reti di Pietro Pellegri in Serie A, infatti, sono tutte arrivate contro squadre di Roma: una doppietta contro la Lazio (a 16 anni e 184 giorni, più giovane giocatore a realizzare una marcatura multipla in Serie A) e una rete contro la Roma (16 anni e 72 giorni, terzo più giovane marcatore di sempre in Serie A). Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lazio: la decisione su Kessie e Ibrahimovic