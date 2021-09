Milan-Lazio, Krunic non si è allenato: il bosniaco resta in dubbio / News

Restano da valutare le condizioni di Rade Krunic in vista di Milan-Lazio. Il bosniaco non si è allenato oggi a Milanello

Rade Krunic ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Il bosniaco, nelle partite contro Sampdoria e Cagliari, ha estratto dal cilindro due prestazioni di alto livello. Stefano Pioli, però, potrebbe non averlo a disposizione contro la Lazio. Dopo il ritiro con la sua nazionale, il giocatore è tornato a Milanello con un problema muscolare che non gli ha permesso di prendere parte all'allenamento di oggi. Per questo motivo la sua presenza contro la Lazio rimane più che in dubbio. A riportarlo è 'Sky Sport'. Intanto ecco il retroscena su Luis Alberto: lo spagnolo voleva il Milan in estate