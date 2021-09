Milan-Lazio, Immobile domani si allenerà regolarmente con il gruppo

Ciro Immobile, dopo aver riscontrato un piccolo problema fisico, da domani dovrebbe riprendere regolarmente gli allenamenti con la Lazio

Nella giornata di ieri Ciro Immobile ha abbandonato il ritiro della Nazionale italiana. L'attaccante campano ha riscontrato un piccolo problema muscolare che gli ha impedito di allenarsi oggi con la Lazio. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il centravanti biancoceleste dovrebbe riprendere gli allenamenti da domani sotto gli ordini di Maurizio Sarri. Allarme rientrato, dunque, per il classe 1990, il quale molto probabilmente scenderà in campo per giocare il match di domenica tra Milan e Lazio. Kjaer, è arrivata l'ora del rinnovo: ecco le cifre e i dettagli