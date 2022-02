Milan, cambi di formazione per la Lazio. Mercato, si studia un gran colpo

Tante le notizie dedicate al Milan in questa mattina dell'8 febbraio 2022. In primo piano c'è sempre il calciomercato, con Maldini e Massara che lavorano per il futuro, ma anche e soprattutto il campo. Domani, infatti, è in programma Milan-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli pensa a qualche cambio di formazione rispetto alla partita contro l'Inter. Vai avanti nelle prossime schede per scoprire le notizie principali.