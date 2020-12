Milan-Lazio, ecco 10 curiosità sul match di San Siro / Serie A News

Milan-Lazio, 10 curiosità sul match

Con la Lazio, a San Siro, sia in campionato che in Coppa Italia, non è mai stato facile. La vittoria, che manca da un anno e mezzo, sarebbe davvero importante e preziosa ai fini della classifica. Varrebbe doppio, visto l’avversario e la sosta natalizia in arrivo; anche perché in casa, da due mesi a questa parte, escluso il 2-0 sulla Fiorentina, i rossoneri stanno facendo fatica a raccogliere il bottino pieno. In attesa del fischio d’inizio, fissato per le 20.45, scopriamo 10 curiosità legate alla nostra 14° giornata di Serie A:

SCONTRI DIRETTI

1- Il Milan ha segnato nelle ultime 16 partite di campionato contro la Lazio, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro il Cagliari i rossoneri vanno a segno da più match (21).

2- Dopo il successo per 3-0 dello scorso luglio, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell’occasione).

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- 78º confronto in Serie A tra Milan e Lazio in casa dei rossoneri: 44 successi dei lombardi contro i 10 biancocelesti – 23 pareggi completano il bilancio.

4- Il Milan è rimasto imbattuto in 29 delle ultime 30 gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (18V, 11N), avendo perso tuttavia la sfida più recente al Meazza (novembre 2019) – i biancocelesti non hanno mai vinto due trasferte di fila contro i rossoneri nel torneo.

STATO DI FORMA

5- Milan imbattuto da 25 partite di Serie A, record per i rossoneri dal 1993 (con Fabio Capello in panchina) – quella striscia di 58 gare senza sconfitte vide come ultimo risultato positivo proprio una gara contro la Lazio (terminata 2-2).

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan ha segnato due gol in tutte le ultime 15 partite di Serie A e potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia dei top-5 campionati europei ad arrivare a 16 gare di fila con più di una rete all’attivo in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948).

7- Il Milan è la squadra che ha segnato più reti nella prima mezz’ora in questa Serie A (10) – la Lazio ha incassato il 65% dei propri gol nei primi tempi (più di qualsiasi altra formazione in percentuale).

FOCUS GIOCATORI

8- L’attaccante del Milan Rafael Leão è il più giovane giocatore dei top-5 campionati europei ad aver segnato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre stagioni, si tratta inoltre dell’unico nato dopo il 1/1/1999.

9- Hakan Calhanoglu è il giocatore che ha creato più occasioni da gol per i compagni in questo campionato (49). Il turco è inoltre il giocatore che ha colpito più legni nella Serie A in corso (quattro).

ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha allenato la Lazio per 69 partite di Serie A: quella biancoceleste è la panchina su cui ha collezionato più successi nella competizione (32) – attualmente è a quota 25 vittorie con il Milan.

