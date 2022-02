Milan-Lazio 4-0, il riassunto della vittoria in Coppa Italia

Rafael Leão, doppio Giroud e Kessie fanno Milan-Lazio 4-0, sarà Derby di Coppa Italia in semifinale. Ecco il report del match.

Stefano Bressi

A San Siro tutto bene. Prestazione sontuosa dei rossoneri nel mercoledì sera di Coppa Italia, 4-0 alla Lazio e Semifinale conquistata al termine di un match dominato senza soluzione di continuità. Il Milan convince sotto ogni aspetto: gioco, carattere, tenuta fisica e mentale. In gol Leão, che inaugura il match, poi doppietta di Giroud (10 gol stagionali, tutti a San Siro) e chiosa finale di Kessie. Pochissime occasioni concesse alla Lazio e così il pubblico rossonero si spella le mani a pochi giorni dalla rimonta vincente contro l'Inter, che sarà la nostra avversaria in Semifinale, turno che si giocherà con andata e ritorno.

Serata positiva anche per i ritorni in campo di Fik Tomori e Ante Rebić, entrambi subentrati nel finale di partita, frangente che comunque il Milan ha affrontato con lo stesso tenore e la stessa grinta di tutto il match. Una mentalità che lascia ben sperare in vista del prossimo impegno in campionato, domenica alle 12.30 contro la Sampdoria, sempre a San Siro. Dopo due prestazioni così è vietato abbassare la guardia e diminuire i giri del motore: non fermiamoci!

LA CRONACA

Dieci minuti di conoscenza reciproca e poi i ritmi si alzano: il primo episodio da segnalare è un sinistro al volo di Kessie parato a terra dall'ex Reina. Dopo un lungo predominio offensivo milanista, il match si sblocca al 24': illimunante passaggio di Romagnoli per la corsa di Leão, che brucia Luiz Felipe in velocità e infila Reina con il sinistro sul palo lontano, 1-0. La Lazio prova a pungere con Immobile al 35', l'attaccante biancoceleste scavalca Maignan con un pallonetto ma mette ampiamente fuori. E allora il Milan colpisce ancora prima dell'intervallo, due volte: al 42' il break di Brahim apre la strada a Leão, che ubriaca Luiz Felipe e mette dentro per il tap-in facile facile di Giroud. Trascorrono tre minuti dal raddoppio ed è già tris rossonero, con un'azione lanciata ancora da Díaz che arma il sinistro di Theo, il cui cross basso trova Giroud sul secondo palo, ed è doppietta per Oli. Dominio rossonero e San Siro in sollucchero.

Tonali - ammonito, salterà il Derby d'andata - resta negli spogliatoi nell'intervallo e lascia spazio a Bennacer. I rossoneri creano nuovamente scompiglio con un'altra percussione centrale di Brahim, su cui è attento in chiusura Marusić. Sarri si gioca le carte Pedro, Leiva e Luis Alberto al 50' per provare ad aumentare la pressione sulla retroguardia del Milan. Gli ospiti si rendono pericolosi con un colpo di testa di Milinković-Savić su azione di corner ma al 79' segna il 79: sugli sviluppi di una punizione di Maldini, Kessie è il più veloce di tutti e scarica in rete di potenza il 4-0. Daniel si mette in proprio all'82' ma il suo destro dai 25 metri è facile preda di Reina. Gli ultimi dieci minuti il Milan li gioca in controllo: 4-0 il risultato finale, i rossoneri volano in Semi.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 4-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (32'st Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali (1'st Bennacer), Kessie; Messias (16'st Saelemaekers), Díaz, Leão (32'st Maldini); Giroud (16'st Rebić). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi; Bakayoko, Castillejo, Krunić; Lazetić. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj (16'st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusić; Milinković-Savić, Cataldi (5'st Leiva), Basić (5'st Luis Alberto); F. Anderson (5'st Pedro), Immobile (23'st Moro), Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenović, Radu; A. Anderson; Cabral, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Gol: 24' Leão (M), 42' Giroud (M),46' Giroud (M), 34'st Kessie (M).

Ammoniti: 15' Luiz Felipe (L), 22' Tonali (M).

Fonte: acmilan.com

