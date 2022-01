Milan, Lazetic saluta la Stella Rossa: “Grazie. Non vi dimenticherò mai”

Marko Lazetic, attaccante del Milan, attraverso una storia su Instagram, ha voluto salutare i tifosi della Stella Rossa

Marko Lazetic, neo acquisto del Milan, ha voluto salutare i tifosi della Stella Rossa attraverso una storia su Instagram. Ecco cosa ha scritto: "Grazie per i miei primi passi da calciatore e per gli anni di crescita con te. Grazie per i momenti di gioia e felicità vissuti durante gli allenamenti e le partite in maglia biancorossa. Grazie a tutti i dipendenti del club, grazie a Toma Milicevic che mi ha portato alla Stella Rossa e a tutti i miei allenatori da cui ho imparato tanto, e grazie a tutti i miei compagni con cui ho condiviso lo spogliatoio e il campo. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno. Grazie alla mia famiglia per il loro incrollabile sostegno e comprensione. Sappiate che non vi dimenticherò mai".