Milan, Lazetic ‘on fire’: il capitano della Serbia U19 ancora in gol

Marko Lazetic ancora in gol

In occasione della partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Serbia Under 19 e Norvegia, capitan Lazetic ha sbloccato il risultato e contribuito in maniera importante al 2-0 finale. Una conferma importante dopo la doppietta alla Macedonia dei giorni scorsi. L'atro calciatore del Milan presente in rosa, Jan-Carlo Simic, è entrato dalla panchina al minuto 79'.