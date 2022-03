Milan, nessuna bocciatura per Lazetic: ecco come sta il talento serbo

E' arrivato nei giorni finali del mercato di gennaio, ma Marko Lazetic non ha ancora esordito con il Milan: ecco come sta il serbo

Enrico Ianuario

E' arrivato con grande sorpresa nei giorni finali del mercato di gennaio, Marko Lazetic. Talento serbo proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado di Dejan Stankovic, c'è ancora tanta curiosità di vedere all'opera questo ragazzo di cui si parla un gran bene in Serbia. Dopo quasi due mesi, non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia del Milan. Molti hanno pensato si tratti di una bocciatura, in realtà non è proprio così.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', Marko Lazetic è arrivato a Milanello con una condizione fisica non ottimale. Ha avuto anche qualche acciacco, ma sta lavorando per essere al 100% della forma. Nessuna bocciatura, dunque, per il classe 2004, anzi. Il Milan è convinto di aver acquistato un grande talento ma, in questo momento, farà comunque fatica a ritagliarsi dello spazio in quanto la squadra di Stefano Pioli non può permettersi di sbagliare in queste ultime nove partite del campionato.

Saranno mesi importanti per Lazetic, il quale può crescere senza troppe pressioni e imparando da maestri quali sono Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. In estate, una volta concluso il campionato, si deciderà se farà parte del Milan 2022/23 oppure se partirà in prestito per fare esperienza. Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza. Novità su Renato Sanches.

