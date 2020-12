Milan, l’anno della svolta: dai un voto al 2020 rossonero

Milan, dai un voto al 2020 rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 2020 passerà alla storia come uno degli anni peggiori dell’intera storia dell’umanità. L’avvento del Covid-19 ha completamente modificato le abitudini del mondo intero, che si è trovato a dover rinunciare al valore più bello e innato nella natura umana: la socialità. La paura del contagio ha chiuso in casa le persone, costrette a trasformare le relazioni da umane a virtuali. Un lockdown totale da marzo a maggio è servito a migliorare la situazione, ma con l’estate è stato fatto un passo indietro importante che ha fatto risalire a curva epidemiologica. In tutto questo anche il campionato ha subìto uno stop innaturale, riprendendo nel mese di giugno e finendo ad agosto.

In questo brutto scenario, i tifosi del Milan hanno visto uno spiraglio di luce che mancava da diversi anni. Dal post-lockdown in poi, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha iniziato una serie di risultati utili consecutivi ancora in essere in campionato. In Europa League, invece, la sconfitta casalinga contro il Lille ha riportato i rossoneri sulla terra, che comunque sono riusciti a conquistare il primo posto nel girone. Nessuno ha fatto meglio del Milan da giugno in poi, con un ‘mini scudetto’ conquistato che però non è riuscito ad evitare un sesto posto non degno della storia del Diavolo.

Ora l’asticella sembra essersi innalzata oltre il quarto posto, obiettivo dichiarato da diversi anni per ritornare in Champions League. Il Milan occupa il primo posto in classifica, anche se le inseguitrici sono pericolosamente in agguato. L’obiettivo nascosto di tutti è quello di sfruttare questo momento per trasformare il ‘mini scudetto’ di agosto in uno scudetto vero, che manca dal lontano 2011. Sarà impresa ardua, ma questo Milan sta stupendo tutti quanti e merita una menzione speciale. Merita anche il voto di voi tifosi, una categoria che è rimasta sempre vicina alla squadra nonostante tutto. Vista la bontà oggettiva del percorso rossonero il nostro voto di partenza è 6, fino ad arrivare al 10, l’eccellenza. Secondo voi quanto merita il Milan? Votate numerosi al nostro sondaggio!

