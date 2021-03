Milan, la Serie A esalta Tomori: “Esplosività incalcolabile”

La Serie A esalta Tomori su Twitter. Ecco la foto e il messaggio sul difensore del Milan. Riscatto sempre più "obbligatorio".

Sul proprio profilo Twitter, la Lega Serie A ha pubblicato una foto di Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan. I rossoneri lo hanno acquistato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. La cifra fissata per poterlo acquistare a titolo definitivo è 25 milioni. Una somma importante, ma che il Milan sembra disposto a pagare per il classe 1997, che ha stupito tutti. La Serie A, infatti, sui social ha pubblicato una foto di Tomori, etichettato come "giovane stella". Foto accompagnata da una didascalia abbastanza esplicativa: "Esplosività incalcolabile". Il futuro della difesa rossonera può essere Tomori, che sta facendo davvero la differenza. Intanto il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>