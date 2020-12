Milan, la nuova Skill Alexa: emozioni del campo direttamente a casa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (Fonte: acmilan.com) AC Milan presenta la Skill Alexa ufficiale del Club, la nuova applicazione vocale che permetterà di vivere la passione sportiva oltre il rettangolo di gioco. La nuova Skill, infatti, darà ai fan rossoneri la possibilità di accedere a speciali funzionalità come news, podcast e telecronache live per le partite della Prima Squadra maschile dai dispositivi con integrazione Alexa e dalla app Alexa.

I contenuti saranno accessibili tramite comandi vocali predefiniti, come “Alexa, apri Milan” o “Alexa, chiedi a Milan la telecronaca della partita”. Tutti gli appassionati avranno così la possibilità di vivere un’esperienza interattiva, immergendosi, comodamente dal divano di casa, nell’universo AC Milan. Previste, inoltre, per tutte le sfide casalinghe, audiodescrizioni live delle partite per i tifosi ipovedenti.

All’interno del contesto attuale che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, limita la presenza negli stadi, AC Milan rafforza così la propria vicinanza ed il legame emotivo con i tifosi, portando nelle case la trepidazione della gara e le emozioni dello stadio. Il lancio della Skill Alexa è un nuovo esempio concreto del percorso di innovazione e digitalizzazione del Club, che mira a realizzare contenuti ed esperienze appassionanti e all’avanguardia per continuare a connettere ed emozionare gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo.

