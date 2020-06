Milan, la lesione al soleo di Ibrahimovic è in via di guarigione

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza il pensiero di Ibrahimovic, cioè quello di recuperare dall’infortunio al polpaccio e tornare a disposizione nella partita contro il Lecce, cioè alla ripresa della Serie A.

Il polpaccio di Ibrahimovic sta bene e la lesione al soleo è in via di guarigione. Certo, è ancora presto fare previsioni, considerando che la prognosi andrà aggiornata con un nuovo controllo a metà mese, ma la sensazioni di Ibra sono più che positive. Zlatan avrebbe confidato ad alcuni amici di essere molto ottimista relativamente al suo ritorno in campo.Insomma, il Lecce è nel mirino, anche lo svedese potrebbe recuperare anche per la partita contro il Roma, in programma il 28 giugno. INTANTO UN CALCIATORE DEL MILAN SEMBRA RIGENERATO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓