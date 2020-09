Milan, la legge di Ibrahimovic: gioca, segna e lavora per la squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è un vincente. Per i più, non è semplice trovare le motivazioni per giocare il primo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Questo non vale per lo svedese. Ieri sera Zlatan ha dimostrato che qualunque sia l’avversario, lui c’è. Il Milan d’altronde lo ha preso anche per questo, per motivare e spronare la squadra a fare sempre meglio. Poi, dalle prestazioni, derivano anche i risultati. I rossoneri di mister Stefano Pioli hanno iniziato la nuova stagione, come avevano finito la scorsa, cioè vincendo. Il buon pre campionato disputato fino a questo momento, dovrebbe lasciare serena e tranquilla la società. Ma il Milan vuole di più. In questa stagione si punta con decisione al quarto posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché la dirigenza rossonera continua a muoversi sotto traccia sul mercato per rafforzare la squadra. Ma il rinforzo più grande è stato già fatto: aver tenuto Ibrahimovic.

Nonostante i quasi 39 anni, Ibra gioca 90 minuti interi, segna e si “sbatte” per la squadra. Ieri, ha avviato e finalizzato l’azione del primo gol con la fame e la voglia di un ragazzino. Il Milan questo gli chiede. Ibrahimovic è un giocatore unico, che si mette sempre in gioco e scommette su stesso. Lui non ama partecipare e basta, vuole vincere. Ecco perché la sua sfida più grande in questo momento è riportare il Milan in alto, come fece 10 anni fa. Magari non sarà scudetto, ma state certi che con lui in campo, il Diavolo non mollerà nemmeno di un centimetro. Ora l’appuntamento è fissato per lunedì 21 quando a San Siro si apriranno le porte del campionato anche per il Milan. Ci sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, grande amico di Ibra. Ma quando si tratta di vincere, per lo svedese non ci sono amici.

ECCO LE PAGELLE DEL MATCH DI IERI SERA

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>