Milan, la curiosità sulle trasferte in Portogallo: sette pareggi su otto

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan di Champions League. Ecco la curiosità sulle trasferte portoghesi del Diavolo

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan, partita valida per la 3^ giornata del gruppo B di Champions League. I rossoneri sono obbligati a vincere per tenere accese la speranza qualificazione al prossimo turno. Attenzione però alla curiosa statistica che riguarda le trasferte del Milan in Portogallo. Sette delle otto trasferte del Diavolo in competizioni UEFA in Portogallo sono terminate con un pareggio (1V); l'unica vittoria nel parziale è arrivata proprio contro il Porto nel marzo 1993 (1-0 grazie a un gol di Jean-Pierre Papin). Ecco dove vedere Porto-Milan in tv e in streaming