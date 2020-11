Milan, la classifica dei marcatori stagionali: Ibra al comando | News

Milan, la classifica dei marcatori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, in occasione di Udinese-Milan, ha messo a segno il gol numero 7 in campionato in sole 4 presenze. Una media spaventosa, condita anche da gol contro lo Shamrock Rovers in Europa League. Nemmeno a dirlo, lo svedese è il capocannoniere della squadra. Nella giornata di ieri, anche Franck Kessie è andato in gol, salendo di un gradino in questa speciale classifica, raggiungendo quota 2 reti. Questi tutti i marcatori stagionali del Milan:

8 gol: Ibrahimovic (Shamrock Rovers, Bologna (2), Inter (2), Roma (2), Udinese);

4 gol: Calhanoglu (Shamrock Rovers, Bodo/Glimt (2), Rio Ave);

3 gol: Brahim Diaz (Crotone, Celtic, Sparta Praga), Rafael Leao (Spezia (2), Sparta Praga);

2 gol: Kessie (Crotone, Udinese), Saelemaekers (Rio Ave, Roma);

1 gol: Colombo (Bodo/Glimt), Dalot (Sparta Praga), Hauge (Celtic), Krunic (Celtic), Theo Hernandez (Spezia).

